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    На фінальний матч «Шахтар» - «Динамо» в Харкові продано 21 тисячу квитків

    • Сьогодні, 18:58
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    Черги біля 38-тисячної арени ОСК «Металіст» порівняно невеликі

    На фінальний матч Кубка України «Шахтар» – «Динамо» продано 21 тисячу квитків. При цьому біля кас ОСК «Металіст» продовжують стояти люди, але черги порівняно невеликі. Крім того, невелика частина квитків була поширена в обхід кас по спортивним школам Харкова. Місткість арени становить 38 633 людини.

    Нагадаємо, зустріч відбудеться в Харкові на стадіоні «Металіст». Початок – о 21.00.


    Джерело: sportarena.com

    футбол «Динамо» «Шахтар»
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