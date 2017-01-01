На фінальний матч «Шахтар» - «Динамо» в Харкові продано 21 тисячу квитків
- Сьогодні, 18:58
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Черги біля 38-тисячної арени ОСК «Металіст» порівняно невеликі
На фінальний матч Кубка України «Шахтар» – «Динамо» продано 21 тисячу квитків. При цьому біля кас ОСК «Металіст» продовжують стояти люди, але черги порівняно невеликі. Крім того, невелика частина квитків була поширена в обхід кас по спортивним школам Харкова. Місткість арени становить 38 633 людини.
Нагадаємо, зустріч відбудеться в Харкові на стадіоні «Металіст». Початок – о 21.00.
Джерело: sportarena.com