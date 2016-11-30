На інформаційну базу IAAF скоїно напад хакерів
- Сьогодні, 20:07
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Конфіденційні дані спортсменів після злому мережі IAAF були скомпрометовані
Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) виступила зі зверненням до спортсменів, в якому йдеться про те, що організація стала жертвою хакерської групи Fancy Bears.
Відзначається, що дані терапевтичних винятків спортсменів після злому мережі IAAF були скомпрометовані, а всі постраждалі атлети тепер можуть звернутися в організацію з будь-яких питань на цю тему.
Ситуацію в офіційному прес-релізі прокоментував президент IAAF Себастьян Кое:
«Наш головний пріоритет - спортсмени, які надали дані в IAAF і вірили в їх захищеність і конфіденційність. Ми приносимо свої щирі вибачення і обіцяємо, що продовжимо робити все можливе, щоб виправити ситуацію. Будемо працювати з кращими організаціями світу, щоб створити настільки безпечне довкілля, наскільки це можливо ».
До цього Fancy Bears опублікували список спортсменів, які приймали допінг в Ріо-2016 і результати допінг-тестів Мо Фараха і Джастіна Роуза.
Джерело: mir-la.com