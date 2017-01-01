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    Нападник «Динамо» дискваліфікований на 5 матчів

    • Сьогодні, 12:33
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    Мораєс дискваліфікований КДК ФФУ на 5 матчів


    Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ дискваліфікував форварда «Динамо» Жуніора Мораєса на 5 поєдинків.

    Раніше повідомлялося, що КДК ФФУ переніс розгляд справи про вилучення Жуніора Мораєса в матчі 18-го туру УПЛ «Динамо»«Шахтар», який відбувся 12 грудня 2016 року через те, що кияни хотіли надати пояснення інциденту.

    Таким чином, гравець отримав дисківаліфікацію на 5 матчів.

    Джерело: football24.ua
    ФФУ «Динамо»
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