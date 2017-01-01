Нападник «Динамо» дискваліфікований на 5 матчів
- Сьогодні, 12:33
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Мораєс дискваліфікований КДК ФФУ на 5 матчів
Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ дискваліфікував форварда «Динамо» Жуніора Мораєса на 5 поєдинків.
Раніше повідомлялося, що КДК ФФУ переніс розгляд справи про вилучення Жуніора Мораєса в матчі 18-го туру УПЛ «Динамо» – «Шахтар», який відбувся 12 грудня 2016 року через те, що кияни хотіли надати пояснення інциденту.
Таким чином, гравець отримав дисківаліфікацію на 5 матчів.
Джерело: football24.ua