Названо склад збірної України на чемпіонат світу-2017 з марафонського бігу
- Вчора, 23:31
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Розсилка
4-13 серпня у Лондоні (Велика Британія) відбудеться чемпіонат світу з легкої атлетикиВиконком ФЛАУ затвердив склад марафонської команди, яка у складі збірної України 4-13 серпня у Лондоні (Велика Британія) візьме участь у чемпіонаті світу з легкої атлетики.
Чоловіки:
Олефіренко Ігор (Київська обл.)
Русс Ігор (м. Київ)
Русюк Юрій (Волинська обл.)
Жінки:
Хапіліна Вікторія (Рівненська обл.)
Михайлова Дар’я (Київська обл.)
Вернигор Тетяна (Харківська обл.)
Джерело: Федерація легкої атлетики України