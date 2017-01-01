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    Названо склад збірної України на чемпіонат світу-2017 з марафонського бігу

    • Вчора, 23:31
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    4-13 серпня у Лондоні (Велика Британія) відбудеться чемпіонат світу з легкої атлетики

    Виконком ФЛАУ затвердив склад марафонської команди, яка у складі збірної України 4-13 серпня у Лондоні (Велика Британія) візьме участь у чемпіонаті світу з легкої атлетики.

    Чоловіки:
    Олефіренко Ігор (Київська обл.)
    Русс Ігор (м. Київ)
    Русюк Юрій (Волинська обл.)

    Жінки:
    Хапіліна Вікторія (Рівненська обл.)
    Михайлова Дар’я (Київська обл.)
    Вернигор Тетяна (Харківська обл.)

    Джерело: Федерація легкої атлетики України

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