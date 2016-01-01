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    Німеччина проведе ЧС-2017 з бобслею і скелетону замість Росії

    • 19 Грудня, 14:41
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    Раніше IBSF на своєму сайті оголосила, що вирішила перенести чемпіонат світу з Сочі в інше місце

    Німецький Кенігзеє прийме чемпіонат світу з бобслею і скелетону 2017 року. Про це повідомили в прес-службі Міжнародної федерації бобслею і скелетону (IBSF).

    Раніше IBSF оголосила, що чемпіонат світу 2017 року перенесений з Сочі в інше місце. Міжнародна федерація пояснила своє рішення бажанням дати можливість спортсменам та тренерам з усіх країн взяти участь у змаганні, яке фокусується на спорті, а не на звинуваченнях або дискусіях. Спортивний директор Федераці] бобслею і санного спорту Німеччини Томас Шваб заявив про те, що Німеччина готова прийняти ЧС-2017 замість Сочі.

    Незадовго до рішення IBSF про зміну місця проведення світової першості збірні Латвії та Південної Кореї по скелетону оголосили про бойкот чемпіонату світу, Австрійська федерація бобслею і скелетону також не виключила таку можливість. Федерації заявляли, що прийняли таке рішення після оприлюднення другої частини доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства під керівництвом Річарда Макларена, в якому Росію знову звинуватили в допінгових махінаціях на Олімпійських іграх 2014 року в Сочі.

    Турнір мав пройти в Сочі з 13 по 26 лютого.

    Джерело: sport.ua

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