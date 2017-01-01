Новим головним тренером «Динамо» може стати легенда клубу

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На посаду головного тренера київського «Динамо» з'явився ще один кандидат. На цей раз на місце чинного наставника Сергія Реброва претендує його колишній партнер по команді Олег Лужний

Керівництво столичного «Динамо» остаточно вирішило не продовжувати співпрацю з чинним головним тренером. Таким чином, вже влітку Сергій Ребров зможе почати пошуки нового місця роботи. Очікується, що фахівець продовжить кар'єру за кордоном.

Що стосується Олега Лужного, то цей 48-річний фахівець керував «Таврією» і латвійської «Вентою». Крім того, два рази екс-гравець лондонського «Арсеналу» виконував обов'язки головного тренера в «Динамо».

Нагадаємо, що під керівництвом Реброва «Динамо» провалило сезон, демонструючи незадовільні результати в Лізі чемпіонів і національній першості.

Джерело: Динамоманія