Новий «Металіст» зібрав дев'ять тисяч уболівальників на матчі аматорського чемпіонату

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Харків'яни виграли у земляків з «Соллі Плюс» і вийшли в лідери турнірної таблиці

У Харкові на ОСК «Металіст» відбувся матч лідерів турнірної таблиці аматорського чемпіонату України з футболу, в якому «Металіст-1925» обіграв «Соллі Плюс» і перехопив у суперника лідерство в чемпіонаті, повідомляє офіційний сайт команди. Перенесений матч першого туру змагань завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол на 79-й хвилині забив Денис Скотаренко.

На матчі аматорського чемпіонату України були присутні, згідно з офіційною статистикою, 9389 глядачів.

Таким чином, після 11 турів змагань на рахунку «Металіста-1925» 26 очок, «Соллі Плюс» – 25, «Таврія-Скіф» – 23. Ця трійця значно випереджає конкурентів у турнірній таблиці.

Джерело: УНІАН