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    Офіційно: Олена Антонова – срібний призер Олімпіади-2008

    • Сьогодні, 19:24
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    Українка отримала нагороду після дискваліфікації суперниці

    Міжнародний олімпійський комітет офіційно повідомив, що українка Олена Антонова  отримає срібну медаль Олімпійських ігор 2008 року.

    18 серпня 2008 року, в Пекіні, Антонова посіла третє місце в метанні диска. Однак після дискваліфікації кубинки Яреліс Барріос, яка стала тоді другою, срібна нагорода була передана Антоновій.

    Олімпійською чемпіонкою-2008 стала американка Стефані Браун Трефтон.

    Джерело: segodnya.ua

    метання диска
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