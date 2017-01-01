Офіційно: Олена Антонова – срібний призер Олімпіади-2008
- Сьогодні, 19:24
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Українка отримала нагороду після дискваліфікації суперниці
Міжнародний олімпійський комітет офіційно повідомив, що українка Олена Антонова отримає срібну медаль Олімпійських ігор 2008 року.
18 серпня 2008 року, в Пекіні, Антонова посіла третє місце в метанні диска. Однак після дискваліфікації кубинки Яреліс Барріос, яка стала тоді другою, срібна нагорода була передана Антоновій.
Олімпійською чемпіонкою-2008 стала американка Стефані Браун Трефтон.
Джерело: segodnya.ua