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    Офіційно. Ребров залишив посаду головного тренера київського «Динамо»

    • Сьогодні, 09:50
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    Спеціаліст оголосив про завершення співробітництва з «Динамо» після останнього матчу сезону з одеським «Чорноморцем»

    Головний тренер київського «Динамо» Сергій Ребров заявив, що полишає тренерський штаб команди. Про це Ребров заявив після матчу заключного туру української Прем'єр-ліги, в якому «Динамо» обіграло «Чорноморець» з рахунком 2:1.

    «Ми потисли з Ігорем Михайловичем руки, подякували один одному і вирішили не продовжувати наше співробітництво», — сказав Ребров. Сергій Ребров очолив столичний клуб у квітні 2014 го після відставки Олега Блохіна.

    У 2015-му і 2016-му роках «Динамо» вигравало чемпіонат України, а також вийшло до плей-офф Ліги чемпіонів.




    Джерело: Громадське радіо

    футбол спорт «Динамо»
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