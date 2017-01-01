Офіційно. Ребров залишив посаду головного тренера київського «Динамо»

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Спеціаліст оголосив про завершення співробітництва з «Динамо» після останнього матчу сезону з одеським «Чорноморцем»

Головний тренер київського «Динамо» Сергій Ребров заявив, що полишає тренерський штаб команди. Про це Ребров заявив після матчу заключного туру української Прем'єр-ліги, в якому «Динамо» обіграло «Чорноморець» з рахунком 2:1.

«Ми потисли з Ігорем Михайловичем руки, подякували один одному і вирішили не продовжувати наше співробітництво», — сказав Ребров. Сергій Ребров очолив столичний клуб у квітні 2014 го після відставки Олега Блохіна.

У 2015-му і 2016-му роках «Динамо» вигравало чемпіонат України, а також вийшло до плей-офф Ліги чемпіонів.









Джерело: Громадське радіо