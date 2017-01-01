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    Офіційно: збірна України зіграє з Мальтою в Австрії

    • Сьогодні, 17:14
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    Товариський поєдинок пройде в Граці 6 червня

    Збірна України проведе товариський матч з командою Мальти 6 червня в австрійському Граці.

    Поєдинок відбудеться на стадіоні «Арена Меркур Грац», який вміщує 15 400 глядачів.

    Команда Андрія Шевченка розпочне свій збір 2 червня у своїй традиційній резиденції – готелі «Platium» у селищі Козин під Києвом. Цього ж дня   відбудеться відкрите тренування «синьо-жовтих» на НСК «Олімпійський». 5 червня збірна України вилетить до Граца, звідки автобусом переїде ще 60 км до комуни Бад Вальтерсдорф.

    Саме там, у готелі «Фалькенштайнер» та на полях, розташованих неподалік, українці проведуть наступну частину підготовчого збору. 10 червня збірна України з Граца вилетить до Тампере, де й відбудеться кваліфікаційних матч з командою Фінляндії.

    Матч відбору ЧС-2018 Фінляндія-Україна відбудеться 11 червня. Початок гри о 19:00 за українським часом,

    Джерело: FFU

    футбол спорт Андрій Шевченко
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