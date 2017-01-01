«Олександрія» перемогла «Олімпік» і вийшла на четверте місце в УПЛ

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Єдиний гол у матчі був забитий після суддівської помилки

У 26-му турі української Прем'єр-ліги «Олександрія» приймала вдома донецький «Олімпік». Єдиний гол у зустрічі був забитий на 48-й хвилині.

Господарі перехопили м'яч на чужій половині поля, Сергій Старенький зробив подачу на лінію воротарського майданчика, звідки Артем Полярус переправив м'яч у сітку. Бригада арбітрів не побачила при цьому, що Полярус знаходився у положенні поза грою. У час, що залишився до кінця зустрічі, «Олімпік» чимало атакував, але не досяг успіху. На 88-й хвилині Емерсон забив м'яч, але він був не зарахований арбітром.

Напередодні гри команди розділяло у турнірній таблиці лише 1 очко. Перемога дозволила «Олександрії» вийти на четверте місце і отримати 37 пунктів, у «Олімпіка», як і раніше, 35 очок і п'ята сходинка.

У паралельній грі суботи «Дніпро» здолав удома полтавську «Ворсклу» – 2:0. Відзначилися Владислав Кочергін (15) та Артем Довбик (54).

Завершиться 26-й тур у неділю, 23 квітня. Кам'янська «Сталь» зіграє з кропивницькою «Зіркою» (початок о 14.00, транслюватиме телеканал «Футбол 1»), львівські «Карпати» - з луцькою «Волинню» (17.00, УНІАН), луганська «Зоря» - з одеським «Чорноморцем» (19.30, «2+2»).





