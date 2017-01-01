Олімпійська чемпіонка Олена Костевич вийшла заміж

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Обранцем знаменитої спортсменки став її уболівальник з Австрії

Знаменита українська спортсменка олімпійський чемпіон-2004 і дворазовий призер Ігор-2012 32-річнавийшла заміж. Про цю подію вона повідомила за допомогою відповідного статусу в соцмережі. Президент Федерації стрільби України Олег Волков розповів, що обранцем Костевич став її давній шанувальник,який проживає в Австрії. При цьому спортсменка не змінюватиме громадянство і продовжить виступ за збірну України.

«Дай, Бог, їм щастя. Це радісна новина. Обранець Олени - українець,який проживає в Австрії, він не спортсмен, але уболівальник Олени. Вони зустрічалися вже кілька років і ми, чесно кажучи, чекали, коли це станеться, але якось затягувалося.

Це ніяк не відбивається на її результатах. Лена готується до подальших виступів, у неї хороший бойовий настрій і вона налаштована відновити свій статус ».

Джерело: xsport.ua