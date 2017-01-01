Олімпійська чемпіонка побралася зі своєю подругою

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У мережі з'явилося фото з весілля скандальної легкоатлетки Кастер Семені

У південноафриканській Преторії відбулося весілля знаменитої легкоатлетки Кастер Семені. Олімпійська чемпіонка Ігор 2016 року Семеня одружилася... на свій подрузі Віолет Расебойе.

Нагадаємо, що кілька років тому багато легкоатлетів підозрювали, що Семеня – це чоловік.

Міжнародна федерація легкої атлетики була змушена провести розслідування.

В результаті гендерних тестів було доведено, що Семеня є жінкою. Особливість її організму полягає в природно високому рівні чоловічих гормонів.

Джерело: segodnya.ua