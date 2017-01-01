Олімпійська чемпіонка побралася зі своєю подругою
- Вчора, 18:44
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У мережі з'явилося фото з весілля скандальної легкоатлетки Кастер СеменіУ південноафриканській Преторії відбулося весілля знаменитої легкоатлетки Кастер Семені. Олімпійська чемпіонка Ігор 2016 року Семеня одружилася... на свій подрузі Віолет Расебойе.
Нагадаємо, що кілька років тому багато легкоатлетів підозрювали, що Семеня – це чоловік.
Міжнародна федерація легкої атлетики була змушена провести розслідування.
В результаті гендерних тестів було доведено, що Семеня є жінкою. Особливість її організму полягає в природно високому рівні чоловічих гормонів.
Джерело: segodnya.ua