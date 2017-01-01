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    Олімпійська чемпіонка побралася зі своєю подругою

    • Вчора, 18:44
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    У мережі з'явилося фото з весілля скандальної легкоатлетки Кастер Семені

    У південноафриканській Преторії відбулося весілля знаменитої легкоатлетки Кастер Семені. Олімпійська чемпіонка Ігор 2016 року Семеня одружилася... на свій подрузі Віолет Расебойе.

    Нагадаємо, що кілька років тому багато легкоатлетів підозрювали, що Семеня – це чоловік.

    Міжнародна федерація легкої атлетики була змушена провести розслідування.

    В результаті гендерних тестів було доведено, що Семеня є жінкою. Особливість її організму полягає в природно високому рівні чоловічих гормонів.

    Джерело: segodnya.ua

    легкоатлет
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