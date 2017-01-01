Основа збірної України з біатлону їде на чемпіонат Європи

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У Польщі не буде тільки Підгрушної і трьох лідерів чоловічої команди

Майже в повному складі збірна України виступить на чемпіонаті Європи, який пройде на арені в Душниках-Здруй, Польща, з 25 по 29 січня.

У програмі чемпіонату Європи - по три особистих гонки у чоловіків і жінок (індивідуальна, спринт і переслідування), а також одиночна і класична змішані естафети.

Склад збірної України:

жінки

Юлія Джима

Ірина Варвинець

Анастасія Меркушина

Юлія Журавок

Яна Бондар

чоловіки

Олександр Жирний

Віталій Кільчицький

Володимир Семаков

Артем Тищенко

Руслан Ткаленко

Джерело: xsport.ua