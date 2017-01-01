Основа збірної України з біатлону їде на чемпіонат Європи
- Сьогодні, 09:39
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Розсилка
У Польщі не буде тільки Підгрушної і трьох лідерів чоловічої командиМайже в повному складі збірна України виступить на чемпіонаті Європи, який пройде на арені в Душниках-Здруй, Польща, з 25 по 29 січня.
У програмі чемпіонату Європи - по три особистих гонки у чоловіків і жінок (індивідуальна, спринт і переслідування), а також одиночна і класична змішані естафети.
Склад збірної України:
жінки
Юлія Джима
Ірина Варвинець
Анастасія Меркушина
Юлія Журавок
Яна Бондар
чоловіки
Олександр Жирний
Віталій Кільчицький
Володимир Семаков
Артем Тищенко
Руслан Ткаленко
Джерело: xsport.ua