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    Основа збірної України з біатлону їде на чемпіонат Європи

    • Сьогодні, 09:39
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    У Польщі не буде тільки Підгрушної і трьох лідерів чоловічої команди

    Майже в повному складі  збірна України виступить на чемпіонаті Європи, який пройде на арені в Душниках-Здруй, Польща, з 25 по 29 січня.

    У програмі чемпіонату Європи - по три особистих гонки у чоловіків і жінок (індивідуальна, спринт і переслідування), а також одиночна і класична змішані естафети.

    Склад збірної України:

    жінки
    Юлія Джима
    Ірина Варвинець
    Анастасія Меркушина
    Юлія Журавок
    Яна Бондар

    чоловіки
    Олександр Жирний
    Віталій Кільчицький
    Володимир Семаков
    Артем Тищенко
    Руслан Ткаленко

    Джерело: xsport.ua

    біатлон чемпіонат Європи
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