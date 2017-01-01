Півзахисник «Динамо» Громов повернеться з оренди в російських «Крильях Совєтов»

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Громов провів півроку в першій російській лізі

Півзахисник київського «Динамо» Артем Громов повертається в столичний клуб після оренди в команди російської Прем'єр-ліги «Крилья Совєтов», повідомляє офіційний сайт самарського клубу. Громов потрапив у список 13 гравців, у яких закінчилися трудові угоди.

Продовжувати їх російський клуб не має наміру.



В поточному сезоні Громов провів у складі «Крил» 15 матчів, в яких відзначився 3-ма результативними передачами. Варто відзначити, що «Крилья Совєтов» зайняли передостаннє, 15-е місце за підсумками чемпіонату РФПЛ і вибули у другій за значимістю російський футбольний дивізіон - ФНЛ.



