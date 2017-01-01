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    Прем'єр-ліга. 19-й тур. Результати дня

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    Відбулися перші три матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги

    Прем’єр-ліга. 19 тур

    «Олександрія» - «Волинь» 6:0

    Голи: Грицук, 15, Куліш, 27, 70, 89, 90+2, Козак, 45

    Вилучення: Діденко, 75 («Волинь»)

    «Зоря» - «Динамо» 1:2

    Голи: Бонавентуре, 4; Гармаш, 13; Бесєдін, 29.

    «Зоря»: Шевченко, Опанасенко, Форстер, Сухоцький, Чечер, Петряк, Чайковський (Гречишкін, 72), Харатін, Любенович, Бонавентуре (Кулач, 28), Пауліньо (Ліпартія, 61).

    «Динамо»: Рудько, Пантич, Віда, Антунеш, Морозюк, Буяльський (Корзун, 75), Гармаш, Шепелєв, Ярмоленко, Бесєдін (Яремчук, 84), Гонсалес (Циганков, 68).

    Попередження: Віда, 25; Опанасенко, 51; Любеновіч, 60.

    Вилучення: Опанасенко, 86.

    «Олімпік» - «Сталь» 0:0

    «Олімпік»: Махарадзе, Гошкодеря, Цимбалюк, Іллой-Айет, Немчанінов, Моха, Матяж (Сергійчук, 78), Парцванія, Богданов, Гришко, Шестаков (Федорів, 72).

    «Сталь»: Паньків, Шабанов, Пашаєв, Стаменкович, да Сілва, Малакян, Каленчук, Малакян (Задерака, 67), Карасюк, Васін, Карікарі (Комваліус, 80).

    Попередження: Васін, 63; Цимбалюк, 70; Шабанов, 81.

    футбол «Динамо»
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