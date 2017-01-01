Прем'єр-ліга. 19-й тур. Результати дня
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Відбулися перші три матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги
Прем’єр-ліга. 19 тур
«Олександрія» - «Волинь» 6:0
Голи: Грицук, 15, Куліш, 27, 70, 89, 90+2, Козак, 45
Вилучення: Діденко, 75 («Волинь»)
«Зоря» - «Динамо» 1:2
Голи: Бонавентуре, 4; Гармаш, 13; Бесєдін, 29.
«Зоря»: Шевченко, Опанасенко, Форстер, Сухоцький, Чечер, Петряк, Чайковський (Гречишкін, 72), Харатін, Любенович, Бонавентуре (Кулач, 28), Пауліньо (Ліпартія, 61).
«Динамо»: Рудько, Пантич, Віда, Антунеш, Морозюк, Буяльський (Корзун, 75), Гармаш, Шепелєв, Ярмоленко, Бесєдін (Яремчук, 84), Гонсалес (Циганков, 68).
Попередження: Віда, 25; Опанасенко, 51; Любеновіч, 60.
Вилучення: Опанасенко, 86.
«Олімпік» - «Сталь» 0:0
«Олімпік»: Махарадзе, Гошкодеря, Цимбалюк, Іллой-Айет, Немчанінов, Моха, Матяж (Сергійчук, 78), Парцванія, Богданов, Гришко, Шестаков (Федорів, 72).
«Сталь»: Паньків, Шабанов, Пашаєв, Стаменкович, да Сілва, Малакян, Каленчук, Малакян (Задерака, 67), Карасюк, Васін, Карікарі (Комваліус, 80).
Попередження: Васін, 63; Цимбалюк, 70; Шабанов, 81.