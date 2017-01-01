Прем'єр-ліга. 21-й тур. Всі результати дня

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Відбулися перші чотири матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги

Команда Дмитра Михайленка не виграє уже в п'ятому матчі поспіль, але також і не знає гіркоти поразок у виїзних матчах у п'ятій зустрічі поспіль. Підопічні Володимира Шарана, таким чином, після феєричної перемоги в стартовому весняному турі над «Волинню» з рахунком 6:0, уже два матчі не знають радості тріумфу. Зустріч минулого туру з «Карпатами» завершилася поразкою 0:1.

«Карпати» ж завдяки результативній грі Гладкого обіграли «Волинь» і піднялися з останньої сходинки.

Прем’єр-ліга. 21 тур

«Олександрія» - «Дніпро» - 0:0

«Олександрія»: Леванідов, Шендрик, Гітченко, Сімінін, Чеботаєв, Черній (Старенький, 78), Запорожан, Грицук (Леонов, 72), Банада (Огіря, 59), Пономар, Куліш

«Дніпро»: Лунін, Чеберячко, Адамюк, Влад, Сваток, Кочергін (Луньов, 85), Вакулко, Довбик, Когут, Баланюк, Лопирьонок

Попередження: Лопирьонок, Кочергін, Когут, Баланюк

«Карпати» - «Волинь» - 2:1

Голи: Гладкий, 18, Худоб'як, 53 - Дудік, 88

«Карпати»: Боровик, Дитятьєв, Матвієнко, Нестеров, Лобай, Худоб'як (Завійський, 80), Ксьонз, Голодюк (Гуцуляк, 65), Філімонов, Кльоц (Чачуа, 77), Гладкий

«Волинь»: Неділько, Мемешев, Никитюк, Логінов, Тетеренко (Горопевшек, 80), Шаповал, Ляшенко (Задерецький, 64), Романюк, Дудік, Діденко (Чепелюк, 57), Петров

Попередження: Кльоц, Романюк, Діденко, Шаповал

«Олімпік» - «Ворскла» - 3:2



Голи: 0:1 - 21 Хльобас, 0:2 - 60 Загорулько, 1:2 - 65 Моха, 2:2 - 69 Гришко, 3:2 - 72 Матяж.



«Олімпік» - Махарадзе, Гошкодеря, Цимбалюк (Хомутов, 46), Іллой-Айєт, Немчанінов, Моха, Матяж, Парцванія, Богданов (Брікнер, 87), Гришко, Шестаков (Гринь, 46).



«Ворскла» - Сарнавський, Загорулько, Чижов, Пердута, Шарпар, Чеснаков, Кравченко, Мякушко, Дитина, Одарюк (Кунєв, 82), Хльобас.



Попередження: Хльобас (21), Шарпар (45), Богданов (79), Хомутов (86), Матяж (90).

«Чорноморець» - «Сталь - 0:1



Гол: 0:1 - 24 Васін.



«Чорноморець» - Канівці, Люлька, Аблітаров, Азацький, Каплієнко (Ковалець, 81), Смирнов, Андрієвський, Коркішко, Кабан, Барилко (Жорже Еліас, 46), Хобленко (Карноза, 60).



«Сталь» - Паньків, Пашаєв, Шабанов, Стаменкович, да Сілва, Карасюк, Каленчук (Малакян, 87), Задерака (Дьол, 64), Кравченко, Васін (Дебелко, 79), Карікарі.



Попередження: Васін (20), Карасюк (48), Азацький (53), Смирнов (54), Коркішко (74), Андрієвський (90).