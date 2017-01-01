Престижна легкоатлетична серія стартів «Діамантова ліга» пройде за новими правилами
- Сьогодні, 18:55
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Перший етап відбудеться у Досі 5 травня5 травня у Досі стартує новий сезон найпрестижнішої міжнародної легкоатлетичної комерційної серії стартів «Діамантова ліга». У перший післяолімпійський рік змагання відбуватимуться за новою схемою.
«Діамантова ліга» пройде за принципом чемпіонату світу – кваліфікаційні етапи і фінали. Раніше переможця визначали за сумою очок, набраних на всіх етапах, включаючи фінали, і незалежно від того, перемогли атлети у фіналах чи ні.
Переможці кожної з дисциплін у фіналі отримають звання чемпіонів «Діамантової ліги», по 50000 американських доларів і нагороду у вигляді діаманта.
Цього року очки на кожному етапі отримуватимуть по вісім перших атлетів у кожній з дисциплін. За перше місце спортсменам нараховуватимуть по вісім очок, за друге – по сім і так далі. За восьме місце він/вона отримають по одному очку.
Кожна дисципліна на шлях до фіналу буде представлена на шести або чотирьох етапах. Після завершення 12 кваліфікаційних етапів топ-сім, вісім або 12 атлетів (у залежності від дисципліни) запросять на фінальні змагання. У разі рівності, перемагає той, у кого найкращий виступ на кваліфікаційній стадії.
Призові на етапах кваліфікаційної стадії для кожної з дисциплін залишилися такими, як і раніше:
1 місце – 10000 доларів
2 місце – 6000 доларів
3 місце – 4000 доларів
4 місце – 3000 доларів
5 місце – 2500 доларів
6 місце – 2000 доларів
7 місце – 1500 доларів
8 місце – 1000 доларів
Також передбачені винагороди за 9-12 місця на довгих дистанціях і зі спринту, якщо спортсмени біжать по дев’яти доріжках.
Натомість призові у фіналах зросли:
1 місце – 50000 доларів
2 місце – 20000 доларів
3 місце – 10000 доларів
4 місце – 6000 доларів
5 місце – 5000 доларів
6 місце – 4000 доларів
7 місце – 3000 доларів
8 місце – 2000 доларів
Календар «Діамантової ліги»-2017
5 травня – Доха (Катар)
13 травня – Шанхай (Китай)
27 травня – Юджин (США)
8 червня – Рим (Італія)
15 червня – Осло (Норвегія)
18 червня – Стокгольм (Швеція)
1 липня – Париж (Франція)
6 липня – Лозанна (Швейцарія)
9 липня – Лондон (Велика Британія)
16 липня – Рабат (Марокко)
21 липня – Монако
20 серпня – Бірмінгем (Велика Британія)
24 серпня – Цюрих (Швейцарія)
1 вересня – Брюссель (Бельгія)
Джерело: Федерація легкої атлетики України