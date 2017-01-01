Престижна легкоатлетична серія стартів «Діамантова ліга» пройде за новими правилами

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Перший етап відбудеться у Досі 5 травня

5 травня у Досі стартує новий сезон найпрестижнішої міжнародної легкоатлетичної комерційної серії стартів «Діамантова ліга». У перший післяолімпійський рік змагання відбуватимуться за новою схемою.

«Діамантова ліга» пройде за принципом чемпіонату світу – кваліфікаційні етапи і фінали. Раніше переможця визначали за сумою очок, набраних на всіх етапах, включаючи фінали, і незалежно від того, перемогли атлети у фіналах чи ні.

Переможці кожної з дисциплін у фіналі отримають звання чемпіонів «Діамантової ліги», по 50000 американських доларів і нагороду у вигляді діаманта.

Цього року очки на кожному етапі отримуватимуть по вісім перших атлетів у кожній з дисциплін. За перше місце спортсменам нараховуватимуть по вісім очок, за друге – по сім і так далі. За восьме місце він/вона отримають по одному очку.

Кожна дисципліна на шлях до фіналу буде представлена на шести або чотирьох етапах. Після завершення 12 кваліфікаційних етапів топ-сім, вісім або 12 атлетів (у залежності від дисципліни) запросять на фінальні змагання. У разі рівності, перемагає той, у кого найкращий виступ на кваліфікаційній стадії.

Призові на етапах кваліфікаційної стадії для кожної з дисциплін залишилися такими, як і раніше:

1 місце – 10000 доларів

2 місце – 6000 доларів

3 місце – 4000 доларів

4 місце – 3000 доларів

5 місце – 2500 доларів

6 місце – 2000 доларів

7 місце – 1500 доларів

8 місце – 1000 доларів

Також передбачені винагороди за 9-12 місця на довгих дистанціях і зі спринту, якщо спортсмени біжать по дев’яти доріжках.

Натомість призові у фіналах зросли:

1 місце – 50000 доларів

2 місце – 20000 доларів

3 місце – 10000 доларів

4 місце – 6000 доларів

5 місце – 5000 доларів

6 місце – 4000 доларів

7 місце – 3000 доларів

8 місце – 2000 доларів

Календар «Діамантової ліги»-2017

5 травня – Доха (Катар)

13 травня – Шанхай (Китай)

27 травня – Юджин (США)

8 червня – Рим (Італія)

15 червня – Осло (Норвегія)

18 червня – Стокгольм (Швеція)

1 липня – Париж (Франція)

6 липня – Лозанна (Швейцарія)

9 липня – Лондон (Велика Британія)

16 липня – Рабат (Марокко)

21 липня – Монако

20 серпня – Бірмінгем (Велика Британія)

24 серпня – Цюрих (Швейцарія)

1 вересня – Брюссель (Бельгія)

Джерело: Федерація легкої атлетики України