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    Престижна легкоатлетична серія стартів «Діамантова ліга» пройде за новими правилами

    • Сьогодні, 18:55
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    Перший етап відбудеться у Досі 5 травня

    5 травня у Досі стартує новий сезон найпрестижнішої міжнародної легкоатлетичної комерційної серії стартів «Діамантова ліга». У перший післяолімпійський рік змагання відбуватимуться за новою схемою.

    «Діамантова ліга» пройде за принципом чемпіонату світу – кваліфікаційні етапи і фінали. Раніше переможця визначали за сумою очок, набраних на всіх етапах, включаючи фінали, і незалежно від того, перемогли атлети у фіналах чи ні.

    Переможці кожної з дисциплін у фіналі отримають звання чемпіонів «Діамантової ліги», по 50000 американських доларів і нагороду у вигляді діаманта.

    Цього року очки на кожному етапі отримуватимуть по вісім перших атлетів у кожній з дисциплін. За перше місце спортсменам нараховуватимуть по вісім очок, за друге – по сім і так далі. За восьме місце він/вона отримають по одному очку.

    Кожна дисципліна на шлях до фіналу буде представлена на шести або чотирьох етапах. Після завершення 12 кваліфікаційних етапів топ-сім, вісім або 12 атлетів (у залежності від дисципліни) запросять на фінальні змагання. У разі рівності, перемагає той, у кого найкращий виступ на кваліфікаційній стадії.

    Призові на етапах кваліфікаційної стадії для кожної з дисциплін залишилися такими, як і раніше:
    1 місце – 10000 доларів
    2 місце – 6000 доларів
    3 місце – 4000 доларів
    4 місце – 3000 доларів
    5 місце – 2500 доларів
    6 місце – 2000 доларів
    7 місце – 1500 доларів
    8 місце – 1000 доларів

    Також передбачені винагороди за 9-12 місця на довгих дистанціях і зі спринту, якщо спортсмени біжать по дев’яти доріжках.

    Натомість призові у фіналах зросли:
    1 місце – 50000 доларів
    2 місце – 20000 доларів
    3 місце – 10000 доларів
    4 місце – 6000 доларів
    5 місце – 5000 доларів
    6 місце – 4000 доларів
    7 місце – 3000 доларів
    8 місце – 2000 доларів

    Календар «Діамантової ліги»-2017
    5 травня – Доха (Катар)
    13 травня – Шанхай (Китай)
    27 травня – Юджин (США)
    8 червня – Рим (Італія)
    15 червня – Осло (Норвегія)
    18 червня – Стокгольм (Швеція)
    1 липня – Париж (Франція)
    6 липня – Лозанна (Швейцарія)
    9 липня – Лондон (Велика Британія)
    16 липня – Рабат (Марокко)
    21 липня – Монако
    20 серпня – Бірмінгем (Велика Британія)
    24 серпня – Цюрих (Швейцарія)
    1 вересня – Брюссель (Бельгія)

    Джерело: Федерація легкої атлетики України

    Діамантова ліга
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