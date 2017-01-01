Президент УЄФА не бачить підстав відбирати в Росії ЧС-2018
- Сьогодні, 11:28
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Президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував заклики антидопінгових агентств відібрати в Росії право на проведення ЧС-2018
«У рамках наших турнірів усі проби беруться офіцерами УЄФА з допінг-контролю. Аналіз усіх зразків проводять в європейських лабораторіях, акредитованих WADA, і результати наших тестів не виявили жодних специфічних проблем з допінгом у Росії.
Не бачу жодних раціональних або правових підстав відбирати у Росії чемпіонат світу-2018. Я впевнений, що Російський футбольний союз і місцевий оргкомітет виконають відмінну роботу і що в 2018 році на нас чекає чудовий чемпіонат світу. Я абсолютно не турбуюся з цього приводу», – сказав Чеферін.
Джерело: football24.ua