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    Президент УЄФА не бачить підстав відбирати в Росії ЧС-2018

    • Сьогодні, 11:28
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    Президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував заклики антидопінгових агентств відібрати в Росії право на проведення ЧС-2018

    «У рамках наших турнірів усі проби беруться офіцерами УЄФА з допінг-контролю. Аналіз усіх зразків проводять в європейських лабораторіях, акредитованих WADA, і результати наших тестів не виявили жодних специфічних проблем з допінгом у Росії.

    Не бачу жодних раціональних або правових підстав відбирати у Росії чемпіонат світу-2018. Я впевнений, що Російський футбольний союз і місцевий оргкомітет виконають відмінну роботу і що в 2018 році на нас чекає чудовий чемпіонат світу. Я абсолютно не турбуюся з цього приводу», – сказав Чеферін.

    Джерело: football24.ua

    УЄФА
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