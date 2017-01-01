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    Промоутер Джошуа: Сигнали з табору Кличка кажуть, що буде реванш

    • Сьогодні, 18:26
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    Представники британця вже узгодили з IBF і WBA переноси обов'язкових захистів

    Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн розповів про можливий реванш проти Володимира Кличка.

    «Ми хочемо провести наступний бій проти Кличка. Сигнали, які ми отримуємо з табору Володимира, говорить про те, що, швидше за все, буде реванш між Кличком і Джошуа. Ми вивчаємо цифри: де і коли може пройти бій. Протягом декількох наступних тижнів всі ці питання будуть обговорюватися», – сказав Хірн.

    Відзначимо, що представники британця вже узгодили з IBF і WBA переноси обов'язкових захистів проти Кубрата Пулєва і Луїса Ортіса.

    Володимир Кличко бокс
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