Промоутер Джошуа: Сигнали з табору Кличка кажуть, що буде реванш

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Представники британця вже узгодили з IBF і WBA переноси обов'язкових захистів

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн розповів про можливий реванш проти Володимира Кличка.

«Ми хочемо провести наступний бій проти Кличка. Сигнали, які ми отримуємо з табору Володимира, говорить про те, що, швидше за все, буде реванш між Кличком і Джошуа. Ми вивчаємо цифри: де і коли може пройти бій. Протягом декількох наступних тижнів всі ці питання будуть обговорюватися», – сказав Хірн.

Відзначимо, що представники британця вже узгодили з IBF і WBA переноси обов'язкових захистів проти Кубрата Пулєва і Луїса Ортіса.