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    Провідні ходоки світу підписали петицію проти виключення дистанції 50 км з програми Олімпіади

    • Сьогодні, 21:40
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    Петиція спрямована на адресу президента IAAF Себастьяна Коу

    Мінімум 60 провідних ходоків, включаючи олімпійських чемпіонів Джареда Таллент і словака Матея Тота, підписали петицію проти виключення дистанції 50 км з програми Олімпійських ігор і чемпіонатів світу, повідомляє Всередині гри.

    Петиція спрямована на адресу президента IAAF Себастьяна Коу.

    Обговорення питання має відбутися 12 - 13 квітня на засіданні ради IAAF в Лондоні. Вважається, що ініціатором рішення виключити дистанцію 50 км з олімпійської програми є МОК, який прагне до гендерної рівності в спорті. Дистанцію 50 км проходять тільки чоловіки.

    З цього року IAAF оголосила дистанцію відкритою, що дає жінкам змагатися поряд з чоловіками.

    Джерело: mir-la.com

    спортивна ходьба IAAF
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