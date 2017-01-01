Провідні ходоки світу підписали петицію проти виключення дистанції 50 км з програми Олімпіади

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Петиція спрямована на адресу президента IAAF Себастьяна Коу

Мінімум 60 провідних ходоків, включаючи олімпійських чемпіонів Джареда Таллент і словака Матея Тота, підписали петицію проти виключення дистанції 50 км з програми Олімпійських ігор і чемпіонатів світу, повідомляє Всередині гри.

Петиція спрямована на адресу президента IAAF Себастьяна Коу.

Обговорення питання має відбутися 12 - 13 квітня на засіданні ради IAAF в Лондоні. Вважається, що ініціатором рішення виключити дистанцію 50 км з олімпійської програми є МОК, який прагне до гендерної рівності в спорті. Дистанцію 50 км проходять тільки чоловіки.

З цього року IAAF оголосила дистанцію відкритою, що дає жінкам змагатися поряд з чоловіками.

Джерело: mir-la.com