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    Путін роздратував голову Міжнародного олімпійського комітету

    • Вчора, 18:00
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    Підозрюваного в приховуванні допінгу чиновника призначено віце-прем'єром РФ

    Голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах роздратований рішенням Володимира Путіна. Німець дивується, як можна було призначити віце-прем'єром РФ підозрюваного в приховуванні допінгу Віталія Мутка. Про це повідомив німецький журналіст Хайо Зеппельт, автор серії скандальних документальних фільмів про допінг у російському спорті.

    «Інсайдерські розмови в МОК: Бах був роздратований рішенням Путіна призначити підозрюваного в приховуванні позитивних допінг-проб Мутка на посаду віце-прем'єра Росії. Їхні стосунки страждають?» – написав Зеппельт на своїй сторінці у Twitter.

    Джерело: Обозреватель

    Росія допінг
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