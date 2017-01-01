Путін роздратував голову Міжнародного олімпійського комітету
- Вчора, 18:00
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Підозрюваного в приховуванні допінгу чиновника призначено віце-прем'єром РФГолова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах роздратований рішенням Володимира Путіна. Німець дивується, як можна було призначити віце-прем'єром РФ підозрюваного в приховуванні допінгу Віталія Мутка. Про це повідомив німецький журналіст Хайо Зеппельт, автор серії скандальних документальних фільмів про допінг у російському спорті.
«Інсайдерські розмови в МОК: Бах був роздратований рішенням Путіна призначити підозрюваного в приховуванні позитивних допінг-проб Мутка на посаду віце-прем'єра Росії. Їхні стосунки страждають?» – написав Зеппельт на своїй сторінці у Twitter.
Джерело: Обозреватель