«Реал» розгромив «Ювентус» і виграв Лігу чемпіонів

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Матч завершився з рахунком 4:1

В Кардіффі завершився фінальний матч Ліги чемпіонів, в якому мадридський «Реал» переміг туринський «Ювентус».

Матч завершився з рахунком 4:1. Команди обережно почали матч, але досить швидко розігралися. І на 20-й хвилині «Королівський клуб» з Мадрида провів розгонисту атаку, яку влучним низовим ударом у дальній кут завершив Кріштіану Роналду - 1:0. Гольову передачу з правого флангу зробив Карвахаль.

Втім, досить скоро відродили інтригу гравці туринського клубу, які все-таки вважалися аутсайдерами в цьому матчі. На 27-й хвилині рахунок зрівняв Маріо Манджукич. Після знижки Ігуаїна його партнер у падінні через себе по дузі відправив м'яч у дальній кут - красивий гол.

Не обійшлося без помилки голкіпера «Реала» Наваса, який далеко вийшов з воріт - 1:1. Доля матчу на користь «Реала» була вирішена протягом 3 хвилин в середині другого тайму. На 61-й хвилині Тоні Кроос бив з-за меж штрафного, але захисник вибив. На добиванні Каземіро завдав удар з ходу метрів з 30-ти і м'яч після рикошету залетів у правий від Буффона кут воріт.

А на 64-ій хвилині після передачі на хід по правому флангу Модріч встиг наздогнати м'яч і зробив простріл, а Кріштіану Роналду точно пробив повз Буффона в дальній кут воріт.

Остаточно «поховав» шанси своєї команди гравець «Ювентуса» Куардадо, який був вилучений споля на 84-й хвилині. Рамос в підкаті вибив м'яч, а колумбієць рукою зачепив опонента. Арбітр вирішив показати Куадрадо попередження за неспортивну поведінку, яке стало другим для гравця.

Нарешті, вже в доданий арбітром час, на 91-й хвилині, Асенсіо забив четвертий гол мадридської команди в цьому матчі.

«Ювентус» програє 5-й поспіль фінал Ліги чемпіонів, «Реал» виграє 6-й поспіль і стає першою командою в історії, що 2 роки поспіль тріумфувала в Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів. Фінал

«Ювентус» – «Реал» – 1:4

Голи: Манджукіч, 27 – Роналду, 20, 64, Каземіро, 61, Асенсіо, 90