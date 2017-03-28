Ребров готовий залишитись у «Динамо»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Головна умова – в клубі мають продемонструвати, що він як головний тренер і надалі потрібен команді

Головний тренер київського «Динамо» Сергій Ребров розповів про своє майбутнє в клубі. Про це він сказав сайту «Команда №1».

«Як футболіст я ніколи не тримався за всі ці контракти. Відчував, якщо потрібен команді – віддавав усі сили. Так і зараз. Буду розуміти, що потрібен цьому колективу – із задоволенням продовжу працювати», – сказав Ребров.

За словами Реброва, у нього чудові стосунки з президентом «Динамо» Ігорем Суркісом. Переговори щодо нового контракту він проведе після закінчення сезону. Минулого літа йому пропонували новий контракт на кілька років, але Ребров попросив відкласти його укладання, бо хотів сам відчути, чи здатен прогресувати з цією командою.

Нагадаємо, Сергій Ребров очолив «Динамо» в квітні 2014 року. За цей час він двічі переміг із командою в чемпіонаті України, виграв Кубок України, дійшов до чвертьфіналу Ліги Європи і вперше за 17 років вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів. У цьому сезону «Динамо» йде другим і вже відстає від «Шахтаря» на 14 очок.

Джерело: Команда