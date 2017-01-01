  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Ролан Гаррос. Світоліна, Цуренко, Бондаренко та Долгополов зіграють в основі

    • Сьогодні, 21:48
    • Розсилка

    28 травня стартує другий в цьому сезоні турнір Grand Slam - Відкритий чемпіонат Франції

    28 травня на кортах Ролан Гаррос стартує другий в цьому сезоні турнір Grand Slam - Відкритий чемпіонат Франції.

    В основній сітці турніру заявлені 4 представника України.

    У жіночному одиночному розряді Україну представлять Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Катерина Бондаренко.

    Ангеліна Калініна та Катерина Козлова зіграють у кваліфікації.

    У чоловічому одиночному розряді нашу країну в основній сітці представить Олександр Долгополов, Ілля Марченко та Сергій Стаховський розпочнуть боротьбу з кваліфікації.

    Джерело: champion.com.ua

    Читайте також
    теніс Ролан Гаррос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ