Ролан Гаррос. Світоліна, Цуренко, Бондаренко та Долгополов зіграють в основі
- Сьогодні, 21:48
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28 травня стартує другий в цьому сезоні турнір Grand Slam - Відкритий чемпіонат Франції28 травня на кортах Ролан Гаррос стартує другий в цьому сезоні турнір Grand Slam - Відкритий чемпіонат Франції.
В основній сітці турніру заявлені 4 представника України.
У жіночному одиночному розряді Україну представлять Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Катерина Бондаренко.
Ангеліна Калініна та Катерина Козлова зіграють у кваліфікації.
У чоловічому одиночному розряді нашу країну в основній сітці представить Олександр Долгополов, Ілля Марченко та Сергій Стаховський розпочнуть боротьбу з кваліфікації.
Джерело: champion.com.ua