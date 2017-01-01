Ролан Гаррос. Світоліна, Цуренко, Бондаренко та Долгополов зіграють в основі

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28 травня стартує другий в цьому сезоні турнір Grand Slam - Відкритий чемпіонат Франції

28 травня на кортах Ролан Гаррос стартує другий в цьому сезоні турнір Grand Slam - Відкритий чемпіонат Франції.

В основній сітці турніру заявлені 4 представника України.

У жіночному одиночному розряді Україну представлять Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Катерина Бондаренко.

Ангеліна Калініна та Катерина Козлова зіграють у кваліфікації.

У чоловічому одиночному розряді нашу країну в основній сітці представить Олександр Долгополов, Ілля Марченко та Сергій Стаховський розпочнуть боротьбу з кваліфікації.

Джерело: champion.com.ua