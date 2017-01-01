Росія скасувала візи для відвідувачів матчів ЧС з футболу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким вболівальники, які придбали квитки на матчі чемпіонату світу з футболу в 2018 році, зможуть відвідати РФ, не оформлюючи візи

В'їзд у Росію буде можливий при наявності персоніфікованої картки глядача в електронній формі за 72 години до старту першого матчу турніру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі масових затримань російськими силовиками із застосуванням насильства учасників антикорупційних протестів німецькі політики відновили дискусії щодо можливого бойкоту чемпіонату світу з футболу в Росії 2018 року.

Також повідомлялося, що державні канали РФ відмовляються платити 120 мільйонів доларів Міжнародній федерації футболу (ФІФА) за права на трансляції матчів домашнього чемпіонату світу 2018 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна