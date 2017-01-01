Російську бігунку дискваліфіковано на чотири роки за допінг

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Анульовано всі результати Альбіни Майорової з 14 березня по 28 червня 2016 року

Російську бігунку Альбіну Майорову дискваліфіковано на чотири роки за порушення антидопінгових правил, повідомляє офіційний сайт Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

Таке рішення 21 квітня виніс Спортивний арбітражний суд (CAS). У пробі росіянки було виявлено тестостерон.

Термін дискваліфікації Майорової відраховується від дати тимчасового усунення – 28 червня 2016 року. Прийнято рішення також анулювати всі результати бігунки з 14 березня по 28 червня 2016 року.

Джерело: segodnya.ua