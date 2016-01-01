Російські фігуристи можуть бути позбавлені медалей Ігор-2014 через допінговий скандал

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Аделіна Сотнікова підозрюється у маніпуляції з допінг-пробами

Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 з фігурного катання Аделіна Сотнікова може бути позбавлена золотої медалі через маніпуляції з допінг-пробами.

За інформацією видання, прізвище спортсменки згадується в доповіді Річарда Макларена серед російських чемпіонів і призерів Ігор, чиї проби могли бути розкриті. «Ще занадто рано давати будь-які коментарі. Але думаю, що для тих, хто хоче бачити спорт чистим, будь-яка подібна підозра є розчаруванням», - цитує видання бронзового призера Ігор у Сочі італійку Кароліну Костнер.

Також в статті між іншим згадані Тетяна Волосожар і Ксєнія Столбова, що ставить під сумнів золото росіян в командному турнірі.







Джерело: champion.com.ua