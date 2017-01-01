Російські лижники в січні позбудуться медалей ОІ-2014

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У лижних гонках назріває черговий допінговий скандал за участю російських спортсменів

Російські лижники Олександр Легков і Максим Вилегжанін у січні втратять медалі, завойовані на Олімпійських іграх у Сочі.

Обидва спортсмени згадуються в доповіді голови незалежної комісії ВАДА Річарда Макларена і підозрюються у вживанні заборонених препаратів та махінаціях із допінг-пробами. Швидше за все, у Легкова та Вилегжаніна відберуть олімпійські медалі в січні, повідомило фінському виданню власне джерело.

Зараз обох лижників тимчасово усунуто від міжнародних змагань до прийняття остаточного рішення.

Джерело: УНІАН