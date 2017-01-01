Російський бігун розповів про тренерів, які замішані у допінг-скандалі

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21 січня 2017 року на німецькому телеканалі ARD вийде новий фільм Хайо Зеппельта про проблему допінгу в російському спорті

Головним героєм нового фільму німецького телеканалу ARD про допінгу в російському спорті став бігун, переможець командного чемпіонату Росії Андрій Дмитрієв, який розповів про тренерів, замішаних у допінг-скандалі.

«Я назвав на камеру деякі відомі імена тренерів. Їх спортсмени продовжують бути або претендувати на місце в збірній. Деякі подають індивідуальні заявки на міжнародні старти. Антидопінгова культура в країні поки що на дуже жалюгідному рівні», — зазначив Дмитрієв.

«Я зробив це не для грошей. Мені відшкодували лише витрати на квитки до Алма-Ати і назад. Їхати я нікуди не має наміру зараз. На політпритулок на Заході подавати не збираюся», — додав спортсмен. Раніше Дмитрієв опублікував статтю у своєму блозі, в якій, зокрема, йдеться: «З моменту виключення ВФЛА рік тому нічого не змінилося. Фахівці, які, відповідно до рекомендацій незалежної комісії, не повинні тренувати, досі працюють. Спортсмени, які не повинні тренуватися, продовжують працювати. Іноді вони відправляються на якісь окремі майданчики, де їх ніхто не бачить, але іноді і ні! Часом вони тренуються абсолютно відкрито на майданчиках збірної, таких як в Кисловодську або інших місцях. Ніяких інших змін не сталося – ні в збірній, ні в ВФЛА.

Вони роблять вигляд, що багато чого змінилося, але це лише видимість. Вони поставили Борзаковського новим головним тренером національної команди, але він нічого не робить, не приймає ніяких рішень. За ним стоять люди, що мають більшу вагу, які відносяться до старої команді. Саме вони приймають рішення і кажуть Борзаковскому, що він повинен робити. Деякі спортсмени, у яких раніше був «зелений світ», не брали участь у змаганнях весь 2016 рік, оскільки перебували під пильною увагою ВАДА.

У той же час «чисті» атлети, які брали участь у змаганнях і фінішували у трійці, не потрапили в збірну, тому що місця в ній зарезервовані під тих, у кого раніше було «зелене світло». Навіть незважаючи на те, що вони не змагалися цілий рік», - написав Дмитрієв у своєму блозі. 21 січня 2017 на німецькому телеканалі ARD вийде новий фільм Хайо Зеппельта про проблему допінгу в російському спорті.

За підсумками першого фільму і розслідування WADA збірну Росії з легкої атлетики виключили з міжнародних змагань у повному складі. Членство ВФЛА у IAAF досі не відновлено, представники Росії не можуть виступати на міжнародних змаганнях.







Джерело: УНІАН