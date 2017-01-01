Росію офіційно позбавили права проведення Чемпіонату світу з біатлону-2021

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Росія відмовилася добровільно повертати право проведення змагань

Міжнародний союз біатлоністів офіційно позбавив Росію права проведення Чемпіонату світу 2021 року в Тюмені, повідомили в прес-службі IBU. На позачерговому конгресі IBU, що відбувся 8 лютого, було озвучено рішення виконкому організації запропонувати Союзу біатлоністів Росії (СБР) добровільно відмовитися від проведення чемпіонату світу. В іншому випадку Тюмень 24 лютого позбудеться цього права автоматично.

Російська сторона наполягала на незаконності такого рішення, оскільки позбавити місто права проведення чемпіонату світу може тільки конгрес IBU, а це питання на засіданні не розглядався.

«IBU підтверджує, що СБР не повернув до 24 лютого право на проведення чемпіонату світу 2021 року. Наслідки такого рішення були опубліковані раніше» , - наголошується в повідомленні IBU. Підставою для позбавлення Тюмені чемпіонату світу стала рекомендація Міжнародного олімпійського комітету (МОК) не проводити в Росії великі старти до закінчення розслідування причетності влади до «допінгової системі» , яка дозволяла російським спортсменам уникнути відповідальності за вживання заборонених препаратів.









Джерело: ТАСС