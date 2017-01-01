Семиразова чемпіонка Європи Юлія Прокопчук завершила кар'єру
- Сьогодні, 12:55
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30-річна Прокопчук за кар'єру виграла 16 медалей чемпіонатів Європи в особистих, синхронних і командних стрибках
Семиразова чемпіонка Європи і дворазовий призер чемпіонатів світу зі стрибків у воду Юлія Прокопчук, яка незабаром стане мамою, не збирається відновлювати кар'єру після народження дитини.
«Спорт спортом, але потрібно вміти закінчувати кар'єру. Я закінчила зі спортом і хочу присвятити себе сім'ї. Коли наближається термін народження дитини, то розумієш, що тобі хочеться сімейного життя», – заявила Юлія для XSport.
30-річна Прокопчук за кар'єру виграла 16 медалей чемпіонатів Європи в особистих, синхронних і командних стрибках. У 2013-му завоювала «бронзу» на Чемпіонаті світу, а в 2015-му виграла «срібло».
Джерело: xsport.ua