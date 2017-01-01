

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американка виграла Australian Open, будучи вже в положенні

23-кратна переможниця турнірів Grand Slam Серена Вільямс чекає дитину. Про це сама тенісистка розповіла і показала в своєму Snapchat.

35-річна американка зробила Селфі в дзеркалі, на якому видно, що вона вагітна і навіть вказала термін вагітності - 20 тижнів.

.jpg_06

Якщо ця інформація правдива, то тенісистка розпочала сезон вже будучи в положенні. Таким чином, її перемога на Australian Open-2017 стає ще більш неймовірною.

Наречений Вільямс Алексіс Оганян - 33-річний бізнесмен, працює в сфері IT і є засновником соціальної мережі Reddit. Пара вже заручена і зараз готується до весілля.

Джерело: xsport.ua