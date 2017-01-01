«Шахтар» мінімально обіграв «Олександрію» в чемпіонаті України
- Сьогодні, 19:12
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У кінцівці зустрічі відзначився Факундо Феррейра
У 27 турі чемпіонату України лідер Прем'єр-ліги донецький «Шахтар» приймав «Олександрію».
Матч видався не багатим на голи. Доля зустрічі була вирішена лише в кінцівці. Багатоходівку «гірників» точним ударом завершив Факундо Феррейра.
В іншоум матчі туру луганська «Зоря» на виїзді не зуміла обіграти донецький «Олімпік».
Гості завдяки точному удару Пауліньо вийшла вперед на 17-й хвилині зустрічі. «Зоря» успішно утримувала перевагу в матчі аж до 75-й хвилини, поки Немчанінов не пробив Левченка.
А на останніх хвилинах команду підвів Артем Гордієнко, який заробив друге попередження в матчі.