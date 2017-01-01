  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Шахтар» мінімально обіграв «Олександрію» в чемпіонаті України

    • Сьогодні, 19:12
    • Розсилка

    У кінцівці зустрічі відзначився Факундо Феррейра

    У 27 турі чемпіонату України лідер Прем'єр-ліги донецький «Шахтар» приймав «Олександрію».

    Матч видався не багатим на голи. Доля зустрічі була вирішена лише в кінцівці. Багатоходівку «гірників» точним ударом завершив Факундо Феррейра.

    В іншоум матчі туру луганська «Зоря» на виїзді не зуміла обіграти донецький «Олімпік». 

    Гості завдяки точному удару Пауліньо вийшла вперед на 17-й хвилині зустрічі. «Зоря»  успішно утримувала перевагу в матчі аж до 75-й хвилини, поки Немчанінов не пробив Левченка.

    А на останніх хвилинах команду підвів Артем Гордієнко, який заробив друге попередження в матчі.

    футбол спорт «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ