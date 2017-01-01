«Шахтар» не зумів перемогти «Олімпік» в матчі Прем'єр-ліги

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Гра в Києві завершилася внічию 1:1

У 30 турі чемпіонату України з футболу в Києві відбулося донецьке дербі. Чемпіон «Шахтар приймав"Олімпік», який зберігає шанси на бронзові медалі.

Номінальні гості першими відкрили рахунок. Вже на 12-й хвилині відзначився Михайло Сергійчук. Прийнявши передачу на швидкості від Поступаленка, гравець «Олімпіка» вийшов один на один, і перекинув м'яч через Антона Каніболоцького



Відігратися «гірникам» вдалося лише на початку другого тайму. Відзначився Бутко.

Таким чином, «Шахтар» набрав 79 очок, а у «Олімпіка» 43 бали і команда продовжує боротьбу з луганською «Зорею» (45) за 3-е місце в підсумковій турнірній таблиці і бронзові медалі УПЛ.



«Шахтар» – «Олімпік» – 1:1

Голи: Бутко (50) - Сергійчук (12)