«Шахтар» переміг «Зорю» у центральному матчі туру Прем'єр-ліги

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Гра в Харкові завершилася з рахунком 1:2

У Харкові на ОСК «Металіст» завершився останній матч 21-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому луганська «Зоря» в якості номінального господаря поля приймала донецький «Шахтар».

Матч завершився з рахунком 1:2. Горнки активніше почали матч і в середині першого тайму, на 26-й хвилині Марлос зробив ривок правим флангом і від лицьової лінії навісив на голову набігаючому Бернарду, який точно пробив у дальній кут - 0:1. Свою перевагу гірники утримували до 60-ї хвилини.

А на кінець години ігрового часу Калитвинцев навісив з кутового на ближню штангу і Ігор Харатін головою відправив м'яч у ворота - 1:1. Втім, втримати нічию і наблизитися до київського «Динамо» в боротьбі за 2-3 місце луганчанам не вдалося. Вирішальний момент гри відбувся на 88-й хвилині. Після навісу з кутового Максим Малишев головою пробив точно у ворота, повз голкіпера Шевченка.

Таким чином, «Шахтар» набрав 59 очок і за підсумками туру вже на 16 балів випереджає «Динамо» (43) в боротьбі за титул чемпіона України. У «Зорі» залишилося 37 балів.







Джерело: УНІАН