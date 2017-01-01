«Шальке» має намір викупити контракт Євгена Коноплянки

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Права на українського футболіста належать «Севільї»

Спортивний директор «Шальке» Крістіан Хейдель заявив, що німецький клуб має намір викупити трансфер Євгена Коноплянки у «Севільї».

«Хоча його і не було в складі сьогодні, ми хочемо чітко заявити, що ми хочемо його залишити і ми його залишимо. Опція викупу прив'язана до кількості проведених матчів. Ми віримо, що Коно може бути дуже важливим гравцем для нас. У нас немає сумнівів у його рівні», – сказав Хейдель.

Також Хейдель зазначив, що Коноплянка вже досяг необхідної кількості матчів за «Шальке», після якого клуб може його викупити.

Раніше повідомлялося, що сума викупу українця становитиме близько 15 млн євро.