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    Шевченко скоротив склад на матч з Хорватією з 35 до 27 гравців

    • Сьогодні, 11:14
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    Тренер команди оголосив остаточний склад

    Головний тренер збірної  України Андрій Шевченко оголосив склад команди, яка в суботу вранці вирушає до Австрії на підготовчий збір перед відбірним матчем чемпіонату світу з Хорватією, повідомляє Федерація футболу України. 

    З числа 35 кандидатів наставник «синьо-жовтих» обрав 27 гравців, з яких і буде визначати основний склад на важливий матч відбору.

    Склад національної команди України:

    Воротарі:  Андрій Пятов,  Микита Шевченко (обидва - «Шахтар» Донецьк), Денис Бойко («Малага» Іспанія).

    Захисники: Артем Федецький («Дармштадт», Німеччина), Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Іван Ордець, Сергій Кривцов, Богдан Бутко (всі - «Шахтар»), Микола Морозюк («Динамо» Київ), Микола Матвієнко («Карпати» Львів).

    Півзахисники:  Тарас Степаненко, Максим Малишев, Віктор Коваленко (всі – «Шахтар»),  Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (всі - «Динамо»), Руслан Ротань («Дніпро»), Іван Петряк («Зоря» Луганськ), Олександр Зінченко (ПСВ, Нідерланди), Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Євген Шахов (ПАОК, Греція), Руслан Маліновський («Генк», Бельгія).

    Нападники:  Артем Кравець («Гранада», Іспанія), Роман Зозуля («Бетіс», Іспанія), Євген Селезньов («Карабюкспор», Туреччина), Артем Бєсєдін («Динамо»).

    Нагадаємо, що матч Хорватія - Україна відбудеться 24 березня в Загребі на стадіоні «Максимір». Початок гри о 21.45 за Києвом. 


    Джерело: FFU

    футбол Збірна України Андрій Шевченко
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