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    Штраф у мільйон доларів і відсторонення від Олімпіади - шість жорстких вимог біатлоністів

    • Сьогодні, 18:27
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    170 спортсменів виступили за радикальне посилення антидопінгових правил

    Стали відомі подробиці вимог, викладених спортсменами в листі до Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). У посланні, підписаному 170 спортсменами, йдеться про радикальне посилення антидопінгових правил.

    У списку вимог до IBU, за даними чеського порталу Idnes.cz, значаться такі пункти:

    1. Підвищити максимальні штрафи федераціям, чиї спортсмени були викриті в застосуванні допінгу, з нинішніх 200 тисяч до мільйона євро.

    2. Скорочувати національні квоти для країн в разі позитивних проб на два роки.

    3. Тимчасово усувати спортсменів, підозрюваних у використанні допінгу, поки їх справа буде не закрита.

    4. Не допускати спортсменів, які порушили антидопінгові правила, до Олімпійських ігор і чемпіонатів світу.

    5. Скорочувати фінансову підтримку IBU для національних федерацій з повторними допінговими випадками.

    6. Ввести фінансові компенсації для біатлоністів, які програли в боротьбі з "нечистими" суперниками. Компенсація повинна бути в два рази більше первинних призових.

    Крім того, глава Союзу біатлоністів Чехії Іржі Хамза зажадала від IBU пояснень, чому у Тюмені не забрали право проведення чемпіонату світу 2021 року.

    Виконавчий комітет IBU 21 січня під час етапу Кубка світу в Антхольці проведе екстрене засідання, щоб прийняти подальше рішення щодо російських спортсменів в світлі другої частини доповіді глави незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового комітету (WADA) Річарда Макларена про масштабне застосування допінгу в РФ. Команди спортсменів отримали запрошення взяти участь у дискусії.

    Нагадаємо, що в доповіді Макларена були згадані 31 російський біатлоніст, двоє з яких усунено, а по іншим поки ведеться розслідування. Відстороненими виявилися учасниці сочинської Олімпіади Ольга Вілухіна і Яна Романова,які вже завершили свою спортивну кар'єру.

    Джерело: segodnya.ua

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