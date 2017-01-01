Сьогодні стартує чемпіонат Європи з фігурного катання: українці виступлять у трьох видах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У середу в чеській Остраві починається чемпіонат Європи з фігурного катання, який триватиме до неділі

Українці виступлять у трьох видах, а головні надії у нас на танці: від лідерів збірної Олександри Назарової та Максима Нікітіна, що тренуються в США у знаменитого Ігоря Шпільбанда, чекають потрапляння до топ-10 (два роки тому пара була 11-ю), адже це дозволить у 2018-му відправити на першість континенту одразу дві танцювальні пари. Та й нове особисте досягнення під силу, якщо не завадить хвилювання. У одиночників на лід вийдуть Іван Павлов, який на минулому ЧЄ був 15-м, і Анна Хниченкова – 21-ша в 2016-му. Єдина спортивна пара країни – Рената Оганесян і Марк Бардо – не виступить через проблеми зі здоров'ям у партнерки (кардіологія).

У Чехію приїхав і цілий рій екс-українців: німкеня Олена Савченко з партнером Бруно Массо (бронзові призери ЧС і фаворити ЧЄ), віце-чемпіон ЧЄ 2016 Олексій Биченко з Ізраїлю, вже поляки Ігор Резніченко та Максим Сподирев з Наталією Калішек, туркеня Аліса Агафонова з Альпера Учар, грузин Олексій Шумський з Тетяною Козмавой. Серед фаворитів – чемпіони світу іспанець Фернандес, може виграти 5-й титул ЧЄ поспіль, Медведєва з Росії і законодавці моди в танцях французи Пападакіс/Сізерон. Камбеком спробують здивувати бронзова призерка ОІ італійка Кароліна Костнер після двох років перерви, а також срібні призери ОІ Столбова/Климов після травми.

Джерело: segodnya.ua