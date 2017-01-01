  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Сьогодні визначаться перші півфіналісти Ліги чемпіонів

    • Сьогодні, 18:53
    • Розсилка

    Сьогодні в Лізі чемпіонів відбудуться два матч 1/4 фіналу

    В Мадриді зустрінуться місцевий «Реал» та мюнхенська «Баварія» . Перший матч в Мюнхені завершився перемогою іспанського клубу з рахунком 2:1. 

    За останні шість сезонів жереб втретє звів ці клуби, і кожен виграв по одному протистоянню. Всього «Реал» і «Баварія»  десять разів зустрічалися в плей-оф єврокубків (всі десять - в Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів) і виграли по п'ять разів. Загалом це 24-й матч між «Баварією» і «Реалом» . Ніякі інші клуби не грали в турнірах УЄФА один проти одного так часто.

    «Реал» в цьому розіграші ще не програвав. Для мадридців це сьомий чвертьфінал поспіль. 

    В історії Ліги чемпіонів було лише два випадки, коли команда проходила далі, поступившись у першому матчі на своєму полі. У півфіналі сезону 1995/96 «Аякс»  перевершив «Панатінаїкос»  (0:1 вдома, 3:0 в гостях), а в 1/8 фіналу сезону 2010/11 «Інтер» здолав «Баварію»  (0:1 вдома, 3:2 в гостях).

    У сьогоднішньому матчі за господарів не зіграють Пепе (перелом ребра), Варан (розтягнення задньої поверхні стегна), і Бейл (литковий м'яз). Карло Анчелотті не зможе розраховувати на дискваліфікованого Хаві Мартінеса.

    В іншому матчі в Англії зустрінуться сенсаційний чемпіон цієї країни «Лестер»  та мадридське «Атлетіко» . Перший матч в Мадриді завершився перемогою господарів 1:0. Цікаво, що чинний чемпіон Англії в попередніх домашніх матчах Ліги чемпіонів тільки перемагав. Натомість «Атлетіко»  у нинішньому сезоні виграв три з чотирьох гостьових матчів Ліги чемпіонів.

    У господарів поєдинок через дискваліфікацію пропустить Хут, вихід Моргана на поле під питанням. Дієго Сімеоне не зможе розраховувати на Тьягу (коліно), Врсалько (коліно) та Аугусто Фернандеса (коліно).

    Початок двох матчів в 21:45 за київським часом. 

    футбол спорт Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ