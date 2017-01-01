Сьогодні визначаться перші півфіналісти Ліги чемпіонів

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Сьогодні в Лізі чемпіонів відбудуться два матч 1/4 фіналу

В Мадриді зустрінуться місцевий «Реал» та мюнхенська «Баварія» . Перший матч в Мюнхені завершився перемогою іспанського клубу з рахунком 2:1.

За останні шість сезонів жереб втретє звів ці клуби, і кожен виграв по одному протистоянню. Всього «Реал» і «Баварія» десять разів зустрічалися в плей-оф єврокубків (всі десять - в Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів) і виграли по п'ять разів. Загалом це 24-й матч між «Баварією» і «Реалом» . Ніякі інші клуби не грали в турнірах УЄФА один проти одного так часто.

«Реал» в цьому розіграші ще не програвав. Для мадридців це сьомий чвертьфінал поспіль.

В історії Ліги чемпіонів було лише два випадки, коли команда проходила далі, поступившись у першому матчі на своєму полі. У півфіналі сезону 1995/96 «Аякс» перевершив «Панатінаїкос» (0:1 вдома, 3:0 в гостях), а в 1/8 фіналу сезону 2010/11 «Інтер» здолав «Баварію» (0:1 вдома, 3:2 в гостях).

У сьогоднішньому матчі за господарів не зіграють Пепе (перелом ребра), Варан (розтягнення задньої поверхні стегна), і Бейл (литковий м'яз). Карло Анчелотті не зможе розраховувати на дискваліфікованого Хаві Мартінеса.

В іншому матчі в Англії зустрінуться сенсаційний чемпіон цієї країни «Лестер» та мадридське «Атлетіко» . Перший матч в Мадриді завершився перемогою господарів 1:0. Цікаво, що чинний чемпіон Англії в попередніх домашніх матчах Ліги чемпіонів тільки перемагав. Натомість «Атлетіко» у нинішньому сезоні виграв три з чотирьох гостьових матчів Ліги чемпіонів.

У господарів поєдинок через дискваліфікацію пропустить Хут, вихід Моргана на поле під питанням. Дієго Сімеоне не зможе розраховувати на Тьягу (коліно), Врсалько (коліно) та Аугусто Фернандеса (коліно).

Початок двох матчів в 21:45 за київським часом.