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31 травня, завершується 26-й чемпіонат України з футболу серед команд Прем'єр-ліги

В останніх поєдинках сезону 2016/17 зійдуться «Сталь» (Кам'янське) - «Ворскла» (Полтава), «Карпати» (Львів) - «Зірка» (Кропивницький), «Дніпро» - «Волинь» (Луцьк), «Динамо» (Київ) - «Чорноморець» (Одеса), «Олександрія» - «Шахтар» (Донецьк) та «Зоря» (Луганськ) - «Олімпік» (Донецьк).

«Золото» національної першості достроково виграв «Шахтар», який отримав пряму путівку у груповий турнір Ліги чемпіонів УЄФА.

Срібний призер «Динамо» розпочне виступ у єврокубках з 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

«Зоря», яка вперше стала бронзовим призером футбольної Прем'єр-ліги, забезпечила собі місце серед учасників групового етапу Ліги Європи УЄФА.

«Олімпік» дебютуватиме на міжнародній арені з 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Доля п'ятого представника України у єврокубках, який також стартуватиме з 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, визначиться сьогодні у заочному протистоянні «Олександрії» та «Чорноморця».

На місця «Волині» та «Дніпра», які за підсумками сезону залишають елітний ешелон вітчизняного футболу, прийдуть кращі команди першої ліги - маріупольський «Іллічівець» та чернігівська «Десна».

Турнірне становище:

перша шістка - «Шахтар» - 79 очок, «Динамо» - 64, «Зоря» - 51, «Олімпік» - 44, «Олександрія» - 39, «Чорноморець» - 38;

друга шістка - «Ворскла» - 41, «Сталь» - 40, «Зірка» - 34, «Карпати» - 27, «Дніпро» - 22, «Волинь» - 7.

31 травня, завершується 26-й чемпіонат України з футболу серед команд Прем'єр-ліги