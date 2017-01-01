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    Стаховський вийшов у другий раунд челленджера у Франції

    • Сьогодні, 08:48
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    Українець, посіяний під другим номером, обіграв місцевого тенісиста

    Український тенісист Сергій Стаховський  вийшов у другий раунд челленджера з призовим фондом 43 000 євро в Сен-Брійо, Франція.

    У матчі першого кола киянин, посіяний на турнірі під 2 номером, за 1 годину 14 хвилин обіграв представника Франції Енцо Куко – 6:4, 6:4.

    На рахунку українця 8 ейсів і 3 подвійні помилки.

    За вихід у чвертьфінал Сергій позмагається з бельгійським тенісистом Янніком Ройтером.

    Джерело: segodnya.ua

    Сергій Стаховський теніс
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