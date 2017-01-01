Стаховський вийшов у другий раунд челленджера у Франції

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Українець, посіяний під другим номером, обіграв місцевого тенісиста

Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у другий раунд челленджера з призовим фондом 43 000 євро в Сен-Брійо, Франція.

У матчі першого кола киянин, посіяний на турнірі під 2 номером, за 1 годину 14 хвилин обіграв представника Франції Енцо Куко – 6:4, 6:4.

На рахунку українця 8 ейсів і 3 подвійні помилки.

За вихід у чвертьфінал Сергій позмагається з бельгійським тенісистом Янніком Ройтером.

Джерело: segodnya.ua