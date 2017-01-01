Стаховський вийшов у фінал кваліфікації Ролан Гаррос
- Сьогодні, 19:38
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Український тенісист здобув вольову перемогу над американцем Козловим
Екс-перша ракетка України Сергій Стаховський вийшов у фінальний раунд кваліфікації Ролан Гаррос.
У другому раунді відбору Стаховський за 2 години і 20 хвилин обіграв американця Стефана Козлова – 6:7 (5), 6:4, 6:4.
За право зіграти в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції українець битиметься з Яном Сатралом з Чехії.
Нагадаємо, Україна в основній сітці Ролан Гаррос представлять Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко та Олександр Долгополов.
Крім Стаховського в кваліфікації також виступає Катерина Козлова. Ангеліна Калініна не змогла подолати стартовий бар'єр.
Джерело: segodnya.ua