Стаховський вийшов у фінал кваліфікації Ролан Гаррос

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Український тенісист здобув вольову перемогу над американцем Козловим

Екс-перша ракетка України Сергій Стаховський вийшов у фінальний раунд кваліфікації Ролан Гаррос.

У другому раунді відбору Стаховський за 2 години і 20 хвилин обіграв американця Стефана Козлова – 6:7 (5), 6:4, 6:4.

За право зіграти в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції українець битиметься з Яном Сатралом з Чехії.

Нагадаємо, Україна в основній сітці Ролан Гаррос представлять Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко та Олександр Долгополов.

Крім Стаховського в кваліфікації також виступає Катерина Козлова. Ангеліна Калініна не змогла подолати стартовий бар'єр.

Джерело: segodnya.ua