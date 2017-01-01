«Сталь» в більшості обіграла «Зірку»

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«Сталь» з Кам'янського в 26-му турі чемпіонату України на своєму полі обіграла Кропивницького «Зірку»

Матч в Кам'янському між місцевою «Сталю» та «Зіркою» видався бойовим – за першу половину матчу команди заробили 25 порушень і три попередження на двох. А по воротах вдалося влучитти лише одного разу, хоча господарі поля володіли тотальною перевагою.

У другому таймі статистику володіння м'ячем «Зірці» вдалося вирівняти, але в цей момент свою команду підвів нападник Адерінсола Есеола – на 71-хвилині він заробив друге попередження і залишив команду в меншості.

А рівно через десять хвилин Леандро забив переможний гол.

Ця перемога дозволила «Сталі» очолити турнірну таблицю другої шістки.