Стало відомо, хто представлятиме Україну на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

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Головний тренер вважає, що українська збірна обов’язково буде з медалями у цьому чемпіонаті

На чемпіонаті Європи зі стрибків у воду Україну представлять 12 спортсменів, чотири з яких – молоді спортсмени, які не мають досвіду у змаганнях такого рівня. Про це під час прес-конференції повідомила головний тренер збірної України Тамара Токмачова.

“Була визначена команда, яка буде представлена на Чемпіонаті Європи, це 12 осіб, з 12 осіб представляють Україну п’ять чоловіків і сім жінок. Із 12 осіб, чотири спортсмени — це молоді спортсмени, які не мають досвіду... Це спортсмени юнацької команди, Софія Лискун і Валерія Люлько, і не зовсім досвідчені, Діана Шелестюк та Станіслав Олефірчик”, — повідомила Токмачова.

Крім того, вона зазначила, що українська збірна обов’язково буде з медалями у цьому чемпіонаті.

“Є всі підстави говорити про те, що команда, як і раніше, виступаючи на чемпіонатах Європи, буде з медалями”, — додала головний тренер.

Нагадаємо, у липні 2016, Україна отримала право на проведення чемпіонату Європи зі стрибків у воду в 2017 році, вигравши боротьбу у російського міста Казань.

Джерело: УНН