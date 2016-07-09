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    Стало відомо, хто представлятиме Україну на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

    • Сьогодні, 22:50
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    Головний тренер вважає, що українська збірна обов’язково буде з медалями у цьому чемпіонаті

    На чемпіонаті Європи зі стрибків у воду Україну представлять 12 спортсменів, чотири з яких – молоді спортсмени, які не мають досвіду у змаганнях такого рівня. Про це під час прес-конференції повідомила головний тренер збірної України Тамара Токмачова.

    “Була визначена команда, яка буде представлена на Чемпіонаті Європи, це 12 осіб, з 12 осіб представляють Україну п’ять чоловіків і сім жінок. Із 12 осіб, чотири спортсмени — це молоді спортсмени, які не мають досвіду... Це спортсмени юнацької команди, Софія Лискун і Валерія Люлько, і не зовсім досвідчені, Діана Шелестюк та Станіслав Олефірчик”, — повідомила Токмачова.

    Крім того, вона зазначила, що українська збірна обов’язково буде з медалями у цьому чемпіонаті.

    Є всі підстави говорити про те, що команда, як і раніше, виступаючи на чемпіонатах Європи, буде з медалями”, — додала головний тренер.

    Нагадаємо, у липні 2016, Україна отримала право на проведення чемпіонату Європи зі стрибків у воду в 2017 році, вигравши боротьбу у російського міста Казань.

    Джерело: УНН

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