Суркіс прокоментував чутки про зміну тренера «Динамо»

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Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс розповів про Сергія Реброва

Президент столичного клубу Ігор Суркіс прокоментував чутки про зміну головного тренера.

«Я ні з одним з тих тренерів, про яких пишуть, не вів переговори. Ні з Лужним, ні з Хацкевичем, ні з Калітвінцевим. Все залежить не тільки від мене, але й від Реброва, від мотивації Сергія Станіславовича. Пропонував йому продовжити контракт взимку. Він сказав, що допрацює контракт до кінця сезону і тоді будемо приймати рішення. Це абсолютно нормальна практика. Ми цивілізовано сядемо з Ребровим за стіл і будемо вирішувати долю.

Будь-яка команда може мати погані періоди, але не можуть провали йти один за одним. У наступному сезоні вже будуть стояти інші завдання: потрапляння в ЛЧ, боротьба за чемпіонство. У нинішньому є завдання виграти Кубок» - сказав Ігор Суркіс.

Джерело: Профутбол