  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Світоліна легко подолала стартовий раунд Australian Open

    • Сьогодні, 08:48
    • Розсилка

    Українка віддала Галині Воскобоєвій всього 2 гейми

    Перша ракетка України Еліна Світоліна  без проблем вийшла до другого раунду на Australian Open. Наша співвітчизниця віддала всього два гейми своєї суперниці по першому раунду - представниці Казахстану Галині Воскобоєвій - 6: 0, 6: 2.

    Матч тривав 1 годину 7 хвилин. За цей час Світоліна двічі подала навиліт, 6 разів помилилася при введенні м'яча в гру, реалізувавши 5 з 15-ти брейк-поінтів. У Воскобоєвої 2 ейси, 3 подвійні і жодного виграного гейми на прийомі.

    У другому колі Світоліна зустрінеться з переможницею матчу Франческа Скьявоне - Джулія Бозерап.

    Джерело: xsport.ua

    теніс Еліна Світоліна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ