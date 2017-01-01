Світоліна легко подолала стартовий раунд Australian Open
- Сьогодні, 08:48
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Українка віддала Галині Воскобоєвій всього 2 геймиПерша ракетка України Еліна Світоліна без проблем вийшла до другого раунду на Australian Open. Наша співвітчизниця віддала всього два гейми своєї суперниці по першому раунду - представниці Казахстану Галині Воскобоєвій - 6: 0, 6: 2.
Матч тривав 1 годину 7 хвилин. За цей час Світоліна двічі подала навиліт, 6 разів помилилася при введенні м'яча в гру, реалізувавши 5 з 15-ти брейк-поінтів. У Воскобоєвої 2 ейси, 3 подвійні і жодного виграного гейми на прийомі.
У другому колі Світоліна зустрінеться з переможницею матчу Франческа Скьявоне - Джулія Бозерап.
Джерело: xsport.ua