Світоліна обіграла Кербер в півфіналі турніру в Дубаї

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Українка втретє поспіль обігрує екс-першу ракетку світу

Українська тенісиставийшла в фінал турніру в Дубаї (ОАЕ), призовий фонд якого перевищує 2,3 мільйона доларів.

В 1/2 фіналу Світоліна за 1 годину 43 хвилини обіграла екс-першу ракетку світу Ангелік Кербер - 6: 3, 7: 6 (6: 3).

Ця перемога стала для українки третьої поспіль над іменитої німкенею, а загальний рахунок поєдинків між тенісистками зрівнявся - 5: 5.

У фіналі турніру Світоліна зіграє з датчанкою Каролін Возняцкі, яка в 1/2 перемогла латвійка Анастасію Севастову 6: 3, 6: 4.

До цього Світоліна і Возняцкі зустрічалися на корті лише раз - в Майамі в 2016 році, і тоді перемогу відсвяткувала Еліна.