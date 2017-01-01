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    Світоліна обіграла Кербер в півфіналі турніру в Дубаї

    • Сьогодні, 19:40
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    Українка втретє поспіль обігрує екс-першу ракетку світу

    Українська тенісиста Еліна Свііоліна  вийшла в фінал турніру в Дубаї (ОАЕ), призовий фонд якого перевищує 2,3 мільйона доларів.

    В 1/2 фіналу Світоліна за 1 годину 43 хвилини обіграла екс-першу ракетку світу Ангелік Кербер - 6: 3, 7: 6 (6: 3).

    Ця перемога стала для українки третьої поспіль над іменитої німкенею, а загальний рахунок поєдинків між тенісистками зрівнявся - 5: 5.

    У фіналі турніру Світоліна зіграє з датчанкою Каролін Возняцкі, яка в 1/2 перемогла латвійка Анастасію Севастову 6: 3, 6: 4.

    До цього Світоліна і Возняцкі зустрічалися на корті лише раз - в Майамі в 2016 році, і тоді перемогу відсвяткувала Еліна.

    Джерело: segodnya.ua
    теніс Еліна Світоліна
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