Світоліна припинила співпрацю з тренером, з яким виграла чотири турніри

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Шоста ракетка світу припинила співпрацю з іспанцем Габріелем Урпі

Шоста ракетка світу українка Еліна Світоліна розлучилася з одним зі своїх тренерів Габріелем Урпі після півроку співпраці, повідомляє WTA Insider.

Урпі працював з українкою з початку грудня минулого року, після того, як Еліна змінила тренерський штаб.

Разом з іспанцем українка виграла чотири турніри (Тайбей, Дубай, Стамбул, Рим), два з яких належать до престижної серії Premier 5. Вона обіграла шістьох суперниць з топ-10 та здобула рекордну для Туру 31 перемогу в нинішньому сезоні. Також на цьому тижні Світоліна піднялася на найвищу в історії українського жіночого тенісу шосту сходинку рейтингу.

Зараз Еліна перебуває в Парижі, де готується до старту на Ролан Гаррос, який пройде 28 травня — 11 червня. Високий рейтинг дозволить нашій першій ракетці потрапити в топ-8 посіву.